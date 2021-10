Carol Peixinho curte sauna - reprodução do instagram

Publicado 08/10/2021 21:15

Rio - Ex-BBB, ex-No Limite e digital influencer, Carol Peixinho deixou os internautas babando com sua beleza e boa forma ao publicar uma foto de maiô no Instagram, nesta sexta-feira. Ela fez caras e bocas ao curtir um tempinho na sauna.

"Apaixonadona por uma sauna. Se liga nos benefícios: combate doenças respiratórias; trata problemas de pele; melhora a saúde do coração; elimina as toxinas do organismo; e ainda rende fotos belas (risos)", escreveu Carol.