Dilsinho faz sucesso com fãs em aeroporto do Rio

Rio - O cantor Dilsinho, de 29 anos, embarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, na noite desta quinta-feira. Estiloso, o pagodeiro estava usando um casaco bem estampado e fones de ouvido. Apesar de estar de máscara, Dilsinho não passou despercebido e foi abordado por alguns fãs, que pediram para tirar fotos com ele. O cantor atendeu prontamente o pedido de seus admiradores.

Relatar erro