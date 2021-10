Viviane Araújo posta fotos inéditas de seu casamento com Guilherme Militão - Stevez Foto e Filme / Reprodução Internet

Publicado 09/10/2021 09:04

Rio - Viviane Araújo, de 46 anos, voltou a postar fotos inéditas de seu casamento com Guilherme Militão, de 32, no Instagram, na noite desta sexta-feira. Nas imagens, o casal aparece dançando durante a festa. "Se não for pra “sextar” assim nem chama a gente , né amor?!", brincou a rainha de bateria do Salgueiro na legenda da foto.

Nas fotos, o casal faz a "Dança da Cordinha", que foi sucesso do É o Tchan nos anos 1990. "Mostrando toda a minha habilidade. Sextou com S de 'serveja'. Te amo!", brincou Militão ao responder a postagem de Viviane.

Vivi e Guilherme se casaram no início de setembro. Em vídeos do enlace na web, a rainha de bateria se emocionou ao falar do marido. "Sabe quando a gente deita na cama, pra ver uma série, é isso que quero pra minha vida: eu e você. Vou começar com a primeira frase que postei na nossa primeira foto juntos: 'de repente, você entrou na minha vida e eu sorri'. E foi exatamente assim que você chegou. Minha vida se transformou. E hoje o motivo de toda a minha felicidade é você", disse.