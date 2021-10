Hadson e Rico - Reprodução

Publicado 09/10/2021 12:48

Rio - Desde sua passagem pelo "BBB 20", Hadson Nery virou praticamente um comentador de reality show. Na tarde desta quinta-feira (7), ex-jogador de futebol resolveu criticar as atitudes de Rico Melquiades em "A Fazenda 13" e foi acusado de cometer homofobia ao falar que o comediante não é homem.

"Engraçado, o palhaço desse Rico falando com mulheres de qualquer jeito e o público aqui só aplaudindo. Seus hipócritas, se fosse um homem falando a militância já o condenaria de machista, macho escroto, etc. Respeito não se impõe, respeito se dá", escreveu o ex-BBB no Twitter.

Após a publicação, o ex-BBB começou a ser chamado de homofóbico. Usuários da rede social comentaram que ele não deveria dizer que Rico não é um homem só pelo comediante ser gay. Hadson não gostou nada das críticas, ele começou a dizer que foi mal interpretado e entrou em uma verdadeira briga com os internautas.

"Não tenho nada contra homossexual. Nunca tive. Nunca fui homofóbico. Contra esse imbecil eu tenho porque ele é militante e vocês se perdem nas merdas que ele tá fazendo. Imagina eu falando as mesmas coisas que ele fala lá dentro para mulheres e gays?", justificou Hadson.

Alguns internautas responderam que independente da opinião do ex-BBB sobre Rico, a fala dele foi homofóbica. Já outros se incomodaram com a primeira publicação do ex-jogador e continuaram com as críticas. Hadson perdeu a paciência e respondeu vários tweet, chegando até mesmo a xingar internautas.