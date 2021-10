Lorena Improta - reprodução do instagram

Publicado 09/10/2021 11:41

Rio - No último dia 26, nasceu Liz, primeira filha do casal Lorena Improta e Léo Santana. Como acontece com muitas mães nos primeiros meses de vida do bebê, a dançarina vem sofrendo com a privação de sono e com desequilíbrios hormonais. Pelas redes sociais, Lore fez uma live falando sobre os desafios do momento, mas logo depois foi criticada por seus lamentos.

"'Ah, porque ela é rica, com rede de apoio. Quero ver mulheres que não tem rede de apoio'. Gente, primeira coisa: independente de ter dinheiro, não ter dinheiro, ter rede de apoio, não ter rede de apoio. A parte hormonal da gente é a que mais é impactada, a parte do baby blues, do puerpério atinge qualquer mulher e qualquer classe social", desabafou Lore no Instagram.