Rebeca Andrade sensualiza e mostra as curvas no CatarReprodução Internet

Publicado 09/10/2021 10:50 | Atualizado 09/10/2021 10:52

Rio - Rebeca Andrade, de 22 anos, aproveitou o dia de folga na cidade de Doha, no Catar, país situado no Golfo Pérsico, para sensualizar de biquíni. A ginasta está no local para treinar para o Mundial de Ginástica Olímpica, mas aproveitou também para curtir o dia de sol e o calorão de 37 graus.

"A tarde foi de folga e o dia estava incrível, mas o treino continua firme, porque ainda tem Mundial. Quem está ansioso?", perguntou Rebeca na legenda das fotos. O Mundial de Ginástica Olímpica será disputado entre os dias 18 e 24 de outubro, em Kitakyushu, no Japão. Os brasileiros Arthur Nory, Caio Souza e Luís Porto também vão participar do evento.