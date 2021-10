Rafa Vitti posa abraçado com Clara Maria e deixa fãs emocionados com fofura - Reprodução/Instagram

Rafa Vitti posa abraçado com Clara Maria e deixa fãs emocionados com fofuraReprodução/Instagram

Publicado 09/10/2021 14:15 | Atualizado 09/10/2021 14:18

Rio - Rafael Vitti explodiu o fofurômetro dos seguidores, neste sábado (8), ao publicar uma foto posando abraçado com sua filha, Clara Maria, fruto do casamento com Tatá Werneck. O ator de 25 anos aqueceu o coração dos fãs com o clique em que os dois aparecem embalados por um cobertor. Na legenda da postagem, o artista falou sobre a falta que sente da herdeira.

"E, quando bate a saudade, o coração aperta… Meu pacotinho de puro amor, papai ama muito", escreveu no Instagram. Atualmente, o galã da TV Globo está em Poços de Caldas (MG) para gravar cenas da novela "Além da Ilusão", em que fará par romântico com Larissa Manoela.

Nos comentários, fãs do ator se derreteram e registraram vários elogios para pai e filha. "Que fofos", escreveu Maisa. "Ela é a cópia fiel do pai", destacou uma internauta. "Que foto mais linda", declarou outra seguidora.



Confira a publicação: