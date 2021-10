Maluma - reprodução - internet

Publicado 09/10/2021 15:45

Rio - O cantor Maluma, de 27 anos, se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter neste sábado (09). Em um show em Orlando, nos Estados Unidos, ele contou que escapou de um acidente aéreo, em Atlanta, que deixou quatro mortos. O avião decolou primeiro que o do cantor.

Rapidamente registros feitos por fãs presentes no show começaram a aparecer no Twitter, em que Maluma explica o ocorrido. Ele também dedicou a canção "ADMV" aos mortos. "Todos os passageiros morreram e quero dedicar esse momento a essas pessoas. Estou aqui por vocês e graças a eles", disse Maluma no show. Confira o momento:

| Video do Maluma no show em Orlando explicando o que aconteceu pic.twitter.com/muPb3tnJnF October 9, 2021

Em seu perfil no Instagram, Maluma postou vídeos do show e uma selfie. Com a fotografia, ele compartilhou um texto sobre o acidente. "Que dia tão louco e lindo. Hoje me recordei da fragilidade da vida em mais de uma ocasião. O material não quer dizer nada depois de estar vivo e respirando. Levo a todos em meu coração. Abracem os seus e diga a eles o quanto os amam antes que seja tarde. Amo muito vocês, de verdade. É lindo tudo o que construí, mas não vale nada sem tem com quem compartilhar".

Deus sabe o que faz,a gente é que não sabe o que diz — CRISTINA VAL (@cristinaval1) October 9, 2021



Se eu fosse ele, pediria a Foi Deus que livrou ele, Pocah.Se eu fosse ele, pediria a @anitta em casamento October 9, 2021

CARACAAA!!!! livramentos existem... conheço uma história quase igual, só que era ônibus, enfim, quando não é nossa hora, acontecem "imprevistos" antes pra gente agradecer depois. — M. (@imhonter) October 9, 2021

Logo, fãs do cantor começaram preocupar-se com ele. A primeira famosa a comentar o incidente foi a cantora Pocah, que deixou os fãs alertas. "Fiquei chocada", disse Tainá Costa, dando a entender que também estava a par do assunto. "Ele já tem uma data nova de aniversário pra comemorar porque depois dessa... Ele nasceu de novo!", escreveu um fã identificado como Diego C. "Às vezes, a gente reclama e até se estressa por conta de atrasos, mal sabemos que, na verdade, pode ser livramento", analisou outra admiradora, Milena Freire.