Luisa Mell acusa ex-marido de ameaçá-la após a separaçãoReprodução Internet

Publicado 10/10/2021 08:16 | Atualizado 10/10/2021 08:38

Rio - A apresentadora Luisa Mell, de 43 anos, que denunciou ter sido vítima de violência médica após passar por uma lipoaspiração não autorizada nas axilas , fez um desabafo no Instagram, na noite deste sábado, e acusou o ex-marido, Gilberto Zaborowsky, de ameaçá-la após o ocorrido.

Luisa afirmou que Gilberto a acusa de querer destruir sua reputação, mas garantiu que vai lutar contra isso. "Sempre que lemos notícias de mulheres abusadas, imaginamos isso com as outras, nunca dentro da nossa casa. Infelizmente, violência contra a mulher é uma cultura. Coloca-se o estuprador como vítima, pois 'a mulher provocou', coloca-se o agressor como inocente, pois 'a mulher mereceu apanhar'. E agressão também se faz com palavras, atitudes e manipulações e nem sempre quem está presa em um relacionamento abusivo percebe isso", iniciou.

A apresentadora relatou que chegou a questionar sua própria sanidade enquanto estava no casamento com o ex-marido. "Eu sou uma dessas mulheres. Muitas vezes, pensava em sair de casa, mas ia ficando. Questionava se não era eu a louca, como ele sempre afirmava quando eu tentava resistir aos abusos, se tudo aquilo realmente acontecia sem conseguir enxergar o relacionamento abusivo que sofria estando dentro dele. Me perguntava se não deveria aguentar tudo aquilo pelo meu filho. E em nome das minhas inseguranças e por acreditar que ele me amava, segui por anos sofrendo todos os tipos de abusos psicológicos e emocionais dentro de casa", disse.

Ela também contou que teve dificuldades de se enxergar como vítima. "Muitas mulheres, como eu tive, tem dificuldades de se ver como vítima, de enxergar o relacionamento abusivo e violento, de sermos incompreendidas na justiça e em nossa família. A vergonha de expor nossa privacidade e sermos desacreditadas, a falta de ter para onde ir, o medo do que pode acontecer com os filhos, nos faz ficar".

Luisa falou que após a separação começou a receber ameaças. "Mas criar a coragem de sair, de denunciar, não é quase nunca o fim. Fica o medo depois da vingança, da retaliação. Ficam as ameaças! E comigo, não está sendo diferente. Agora que criei coragem de sair, de denunciar e falar sobre o assunto, estou sendo vítima de uma verdadeira organização criminosa financiada pelo meu ex-marido para destruir a minha reputação. Financiando jornalistas sensacionalistas que estão a venda, munindo pessoas sobre nossa intimidade como casal, estão criando todos os tipos de mentiras para me atacar. Sem escrúpulo algum e no momento mais frágil da minha vida".

A apresentadora finalizou o texto dizendo que não vai deixar de tomar atitudes diante da situação que está vivendo. "Mas eu sou forte e vou lutar, mesmo não tendo todo o poder e dinheiro dele, mesmo me sentindo violentada por essas pessoas, mesmo tendo sido mutilada desacordada e contra minha vontade. Que a minha voz ecoe e ajude outras mulheres a se levantaram, a denunciarem a violência. Não podemos estar sozinhas!".

Medida protetiva

Luisa Mell entrou, na quinta-feira passada, com um pedido de medida protetiva contra Gilberto Zaborowsky. Ela e o empresário se separaram em julho deste ano, após 10 anos de casamento e também do episódio de violência médica. Segundo o "Uol", o advogado da apresentadora afirma que a denúncia contra Gilberto foi por "pressão psicológica".

Nesta semana, o advogado da apresentadora relatou que ela também pretende abrir um processo contra o cirurgião que realizou o procedimento sem a sua autorização. Em julho deste ano, Luisa contou que sofreu violência médica em dezembro de 2020. Ela se submeteu a um procedimento, mas ao acordar descobriu que o profissional havia feito uma lipoaspiração em suas axilas sem a sua autorização.