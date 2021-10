Bruno Gagliasso e o filho Zyan - Reprodução

Publicado 09/10/2021 17:05

Rio - Tem coisa melhor do que um colinho nesse friozinho? Bom, para o Baby Z pode ter certeza que não. Em uma publicação nas redes sociais, Bruno Gagliasso postou uma foto com Zyan, seu filho caçula, no colo e a publicação parou a internet com tanta fofura.

"Nenhuma legenda vai descrever esse momento….", escreveu o ator que tem outros dois filhos, Títi e Bless, também do relacionamento com a apresentadora Giovanna Ewbank. Nos comentários da publicação, a cena foi elogiada pelos seguidores. "Que denguinho mais lindo", disse um fã. "Quanta beleza nessa família", elogiou outro seguidor.

Confira: