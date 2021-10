Letícia Almeida e Juliano Laham - Reprodução/Montagem

Publicado 09/10/2021 17:48

Rio - Colegas de elenco em 'Gênesis', da Record, Letícia Almeida e Juliano Laham estão no centro de uma confusão daquelas. Isso tudo porque, após Letícia anunciar a separação de seu marido, aumentaram os rumores de que a atriz e o colega vivem o romance.

Mas o que acontece é que algumas páginas de fofoca do Instagram noticiaram que Letícia teria dado uma carona para Juliano e, por isso, tinha sido vista no condomínio do ator, que namorava. Prontamente, Letícia debochou da informação e negou qualquer carona.

Poucos dias depois, vazaram fotos de Letícia no condomínio e a atriz mudou seu discurso. "Quem me acompanha por aqui deve ter visto meu nome atrelado ao episódio “carona”. Gostaria de deixar claro que não houve nada entre mim e o Juliano, portanto nenhum desrespeito, traição ou algo do gênero. Vale ressaltar que em nota, o próprio Juliano afirma que o relacionamento dele acabou antes desse episódio. Mas independente disso, foi uma CARONA, apenas uma CARONA para um amigo. A questão agora é, por que eu menti? Por que eu disse que a carona não existiu? Por defesa! Sim, agi de maneira precipitada e irracional, com MEDO de ATAQUES! Medo esse, diga-se de passagem, completamente compreensível, vide o quanto estou sendo exposta e julgada. Mas sei que isso passará! A mim só cabe seguir em frente e agradecer o apoio e carinho de vocês!", disse a atriz em nota à página Subcelebrities.