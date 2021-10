Marília Mendonça se pronuncia sobre boatos de que teria sido traída por Murilo Huff - Reprodução/Instagram

Publicado 09/10/2021 17:08

Rio - Marília Mendonça usou suas redes sociais, neste sábado (8), para dar fim aos rumores de que teria sido traída por seu ex-namorado, Murilo Huff. A cantora de 26 anos surgiu revoltada nos Stories do Instagram e foi firme ao expressar sua opinião sobre as especulações relacionadas a sua vida pessoal.

"De ontem para cá já arrumaram 30 caras e afirmaram que eu estou com eles… Agora afirmam que o Murilo me traiu. Ah, vai para put* que pariu. Vocês são previsíveis demais. Respeitem as pessoas e parem, pelo menos, de mentir", declarou a rainha da sofrência. Em seguida, a artista indicada ao Grammy Latino fez um pedido para seus fãs: "Não acreditem em nada que vocês não ouvirem da minha boca ou da boca da pessoa envolvida. Cansada de tudo isso".

No fim de setembro, Marília anunciou o fim do romance com Murilo Huff, com quem teve o pequeno Leo, de 1 ano. "Não criem teorias da conspiração, não inventem histórias de novela, não estraguem a vida das pessoas… Por favor, respeito", pediu a cantora após o término ser noticiado.