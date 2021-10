Brasileiros invadem live de Adele - Reprodução

Publicado 10/10/2021 10:22 | Atualizado 10/10/2021 14:42

Rio - Não tá fácil nem para a Adele! Ao abrir uma live no Instagram neste final de semana, a cantora britânica recebeu, digamos, um carinho especial dos brasileiros. Acusada de plagiar a música 'Mulheres', de Toninho Geraes e que fez sucesso na voz de Martinho da Vila, a cantora foi bombardeada de piadinhas sobre a relação com a música.

Além de provocarem Adele sobre o plágio, os brasileiros trataram de 'flopar' a live da cantora com comentários absurdos. "Adele, tão falando que você é caloteira e não quer pagar o Martinho da Vila", disse um seguidor. "Adele, canta Mulheres do Martinho da Vila. Ele é um grande fã seu!", debochou outro. Um outro espectador ainda se superou: "Adele, o preço do gás tá R$ 120", escreveu.

Assim que a denúncia do plágio tomou conta das redes sociais, no mês passado, os brasileiros já tinham corrido para fazer memes e brincadeiras sobre o caso. No Youtube, inclusive, chegaram a fazer um vídeo-montagem que mostra a parceria entre Adele e Martinho. Confira: