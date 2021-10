Bruno Gagliasso e Jair Bolsonaro - Reprodução

Publicado 10/10/2021 14:25

Rio - Bruno Gagliasso voltou a se manifestar contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O ator, que costuma ser um forte crítico do governo atual, detonou a gestão do político e chamou o chefe do Poder Executivo de "psicopata".

"É desgoverno. Sou a favor de qualquer coisa que tire esse psicopata do poder. Ele não tem capacidade para estar onde está, cometeu crimes e deve responder por eles", declarou o artista em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo. O ator de 39 anos ainda deu sua opinião sobre o momento político conturbado que o país vive.

"Nós temos um bosta de um presidente, mas temos uma Pabllo Vittar. O que é ser careta? É o atual governo? O atual governo é criminoso. Estamos vivendo num momento mais sério e mais profundo do que isso. Estamos vivendo um pré-golpe, não enxerga quem não quer", disparou.

Após posicionamentos polêmicos como o da atriz Juliana Paes, Bruno Gagliasso reafirmou que não acredita em "neutralidade" nas manifestações políticas de seus colegas artistas. "Não se posicionar é escolher um lado. E é o lado da omissão", afirmou o marido de Giovanna Ewbank.