Isabella SantoniReprodução

Publicado 10/10/2021 15:52 | Atualizado 10/10/2021 16:53

Rio - Que saúde! No ar como Karina, da reprise de 'Malhação - Sonhos', Isabella Santoni mostrou uma lado bem diferente da sua personagem nas redes sociais. Em uma foto publicada no Instagram, a atriz apareceu fazendo um topless na praia.

"Foto de um ensaio feito com amor e uma analógica porreta da @juliapavin Registro do quintal de casa, de uma parte que só acesso quando a maré desce. Enquanto o mar tá grande, é dia de curtir aquele domingo com jeitinho de domingo: café da manhã que vale por um almoço, organizando a bagunça de casa e visualizando a semana que vem", escreveu Isabella na legenda.

Confira: