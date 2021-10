Luciana Gimenez e o namorado, Renato Breia, no Rio Grande do Norte - Reprodução Internet

Publicado 10/10/2021 10:54

Rio - Luciana Gimenez, de 51 anos, está aproveitando bastante sua viagem para o Rio Grande do Norte. A apresentadora postou nos Stories, do Instagram, algumas fotos e vídeos em que aparece se divertindo em na praia da Pipa com o namorado, o consultor financeiro Renato Breia.

A apresentadora e Renato assumiram o romance no final de setembro. Eles já estão juntos há cerca de dois meses e se conheceram durante uma viagem para a Europa. "