Yá Burihan e João GuilhermeReprodução/Montagem

Publicado 10/10/2021 12:32

Rio - Confusão no mundo dos famosos! Depois de terminar o noivado com Lipe Ribeiro, a ex-'De Férias Com Ex' Yá Burihan viveu um breve namoro com um influenciador, mas já está solteira de novo. E a solteirice, claro, está sendo vigiada por seus milhões de seguidores.

fotogaleria

Neste sábado, a influenciadora, que tem 32 anos, fez um comentário numa das fotos do ator João Guilherme, de 19 anos, e foi zoada pelos internautas. "Tá lindo, agora vem logo pra mim", escreveu a influenciadora.

"Mamãe ama, mamãe cuida", brincou um seguidor. "Esse povo tá sem critério, ele é uma criança", disse outro internauta. Até o ex-BBB Filipe Prior não deixou a zoeira passar batida. "Hahahahahhaa mano. Que bagunça", escreveu.

Vale lembrar que, nesta sexta-feira, em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera, João Guilherme, que é filho do cantor Leonardo, admitiu estar vivendo um affair com a atriz Duda Reis, ex-noiva de Nego do Borel.