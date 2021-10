'A Fazenda 13': Eliminada, Erika Schneider é pura simpatia ao chegar em hotel

Rio - Erika Schneider foi a terceira eliminada de "A Fazenda 13", da Record, na noite desta quinta-feira. A ex-bailarina do Faustão teve apenas 30,24% dos votos do público para ficar na casa do reality show. Tiago Piquilo foi o mais votado para ficar. Ele teve 36,07% dos votos. E Dayane Mello contou com 33,69% dos votos.

"Eu levo muito coisa aqui da 'Fazenda 13'. Queria agradecer você, agradecer toda a produção que me tratou como uma princesa aqui, desde o início até o momento que estou agora. Fui muito bem tratada, recebida com muito carinho aqui na Record. Claro, eu gostaria de voltar para Sede", disse Erika para Adriane Galisteu ao deixar o programa.

Em seguida, a ex-bailarina foi para um hotel na Zona Oeste do Rio, onde esbanjou simpatia cumprimentando os fotógrafos e pessoas que a abordavam.

Emocionada, a @erikaschneider agradece por sua participação no programa. #EliminaçãoAFazenda

