Thaila Ayala - reprodução do instagram

Thaila Ayala reprodução do instagram

Publicado 10/10/2021 17:21 | Atualizado 10/10/2021 17:21

Rio - Thaila Ayala usou suas redes sociais, neste fim de semana, para conversar com seus seguidores sobre sua gestação. Aos seis meses e meio de gravidez do pequeno Francisco, a atriz de 35 anos contou que ainda sente reflexos dos abortos que sofreu antes de engravidar pela terceira vez. Um dos episódios ocorreu quando a artiste teve uma gravidez ectópica, quando o embrião se desenvolve fora das trompas uterinas.

fotogaleria

"Descobri que estava grávida com duas semanas e perdi com dois meses e pouco. Entrei em cirurgia sabendo que talvez eu tivesse que arrancar as duas trompas. Foi bem assustador. Durante a cirurgia ela fez um teste na outra trompa e tava boa e não precisei perder as duas", relatou a modelo.

Em seguida, Thaila falou mais sobre o gestação atual: "Gravidez é a coisa mais particular que existe no planeta Terra. É uma coisa tão única de cada pessoa. Eu ainda sinto e vejo reflexos dessas duas perdas nessa gravidez. O quanto ela está sendo diferente. E tenho certeza que essas duas perdas influenciaram nisso. Assim como influenciaram no meu casamento", afirmou ela, que é casada com o ator Renato Góes.