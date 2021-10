MC Rebecca é confirmada no Rock in Rio Lisboa - reprodução das redes sociais de MC Rebecca

Publicado 11/10/2021 07:00

Rio - O funk, definitivamente, conquistou o mundo. Além de Anitta, MC Rebecca está confirmada no Rock in Rio Lisboa, que acontecerá ano que vem. Ela irá se apresentar no palco Galp Music Valley, no dia 26 de junho. Ao saber da notícia, a cantora conta que levou um susto. "Estava no carro quando começou a sair em todos os lugares. Minha empresária já estava negociando a respeito dos shows. Tinha rolado a oportunidade, mas não tinha nada certo. Não estava definido, não tinham batido o martelo. Só avisaram pra ela que sairia naquele momento. Então, estava no carro, indo para o ensaio - para o projeto do meu show - e tomei um susto: 'Meu Deus, começaram a anunciar. É real'. Não tinha como falar que não era. Eu fiquei super feliz", relembra.

A funkeira não esconde a emoção de participar do festival e confessa que é a realização de um sonho. "Sempre sonhei em fazer shows em palcos grandes, como eu via as artistas que eu era muito fã. Via na televisão, via no YouTube. E estar lá no palco, fazendo show... a ficha só vai cair quando eu estiver lá. Até agora não acredito (risos). Está sendo super mágico. Todo o esforço que eu fiz para chegar aqui valeu a pena e continua valendo. Noites mal dormidas, noites longe da minha família, da minha filha. Sempre foi um sonho meu. Consegui realizar. Está sendo muito gratificante. Acho que tem coisas muito maiores vindo por aí, não só o Rock in Rio. Acredito que eu continuando fazendo esse trabalho junto com a minha gravadora, minha equipe... vamos alcançar lugares muito maiores. Estamos no caminho certo".

Apesar da apresentação estar distante, MC Rebecca pretende impactar o público com seu show. "Ainda faltam alguns meses. Tem muita coisa para ajustar. Ainda não penso como vou montar esse show. Mas quero que seja algo que as pessoas falem: 'Caramba, isso aqui é do Brasil'", diz ela, que adianta o que não pode faltar no repertório. "Uma música que não pode faltar é 'Cai de Boca', porque foi onde tudo começou. Se não fosse ela, não estaria aqui hoje. 'Deslizo e Jogo' também. Foi uma música que viralizou muito aqui, a coreografia. 'Ao Som do 150'... esses funks são os pilares do início da minha carreira e, por esse motivo, não posso deixar de cantá-los".

Conselhos de Anitta

Amiga de Anitta, a cantora ainda não conseguiu conversar com a Poderosa, que está nos Estados Unidos, sobre o assunto. "Ainda não tive essa oportunidade de conversar com ela sobre o Rock in Rio. Ela está com as questões de trabalho dela lá fora. Fiquei sabendo que meu show é no mesmo dia do dela. Até lá a gente vai ter muita troca, muitas coisas para conversar".

Favela será representada

Cria do Morro São João, MC Rebecca adianta que vai representar a favela em sua apresentação. Além dela, Iza também é mais uma atração brasileira que subirá ao palco do Rock in Rio Lisboa e, segundo a cantora, será mais uma inspiração para as mulheres pretas do Brasil. "Duas mulheres pretas sendo destaque em um festival tão importante, que é o Rock in Rio. E em Lisboa, fora do Brasil. Vou estar representando a favela. Nós duas vamos representar favelas, periferias, meninas pretas que sonham em um dia poder cantar, assim como a gente sonhou. Estamos representando uma família, uma comunidade grande", desabafa a cantora, que já é antiga conhecida de Iza. "Sou super fã da Iza, já trabalhei como bailarina dela. A conheço há muito tempo. É um orgulho dividir palco com ela. Eu me vejo muito na Iza, então, é uma representatividade muito grande. Eu sou apaixonada pela Iza, como mulher, como artista (risos)".