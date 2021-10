Mileide Mihaile e Lary Bottino conversam em ’A Fazenda’ - Reprodução

Publicado 11/10/2021 10:00

Rio - A influenciadora Lary Bottino contou para Mileide Mihaile, na noite deste domingo, sua versão da briga que teve com a ex-BBB Ariadna e a cantora Anitta. As duas estavam no quarto de "A Fazenda" quando Lary começou sua história.

"Eu fui morar com a Anitta durante cinco meses na pandemia. Foi onde eu conheci o meu ex. Ela namorava o Guilherme e eu comecei a namorar o Rol. Aí quando ela terminou com Guilherme eu fui para e Europa com ela. A gente ficou três meses passeando na Itália, Roma, Paris", iniciou.

Mileide perguntou se elas postavam fotos da viagem mesmo na pandemia. "Tá louco! Foi um alvoroço a gente na Europa na pandemia", disse Lary, que começou a contar a já batida história da pulseira que pegou emprestada de Ariadna.

"Quando a gente voltou, eu tinha pego uma pulseira emprestada da amiga dela a Ariadna. Ela [Ariadna] falou que eu roubei a pulseira e minha filha, minha vida virou um inferno. Entrei em depressão, perdi um monte de seguidor, perdi sete, 12 contratos. Parei de trabalhar, fiquei três meses sem trabalhar, terminei meu relacionamento. Fiquei agressiva, foi tudo junto", finalizou.