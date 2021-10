Atendendo aos pedidos dos fãs, Gracyanne Barbosa posta fotos em que aparece completamente nua nas redes sociais - Reprodução Internet

Publicado 11/10/2021 11:57 | Atualizado 11/10/2021 12:00

Rio - Gracyanne Barbosa colocou o Instagram para ferver, na manhã desta segunda-feira, ao atender alguns pedidos de seus seguidores. A musa fitness perguntou o que os fãs gostariam de ver em seu celular e postou várias fotos provocantes, atendendo ao pedido deles.

Gracy postou fotos em que aparece completamente nua na água do mar, em um estúdio e postou até um ensaio antigo para a "Playboy". Recentemente, Gracyanne contou no Instagram que ficou tímida ao posar nua, em 2007, quando foi clicada por J. R. Duran. Mas ela contou que normalmente não fica envergonhada de ficar pelada.

"Fotografei com o Duran, que é um put* profissional, mas pra ele era supernormal. E ele já chegou e a primeira pergunta que ele fez era como era a minha perereca", revelou. “Não fico nem um pouco tímida, acho que tem tantas coisas mais relevantes, mais importantes do que um corpo nu. Hoje em dia acho muito natural, troco de roupa em qualquer lugar, não estou nem aí. Em casa estou sempre pelada, vocês veem, sempre com roupa pequena”, disse.