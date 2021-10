Rico Melquíades fez pedido a Juliette e alfinetou Bil Araújo - Reprodução

Rico Melquíades fez pedido a Juliette e alfinetou Bil AraújoReprodução

Publicado 11/10/2021 12:45

Rio - Depois de se envolver em várias confusões em "A Fazenda 13", Rico Melquíades mandou um recado para Juliette Freire na noite deste domingo (10). Durante uma conversa com Bil Araújo, o ex-MTV pediu que a paraibana siga seu perfil nas redes sociais e se comparou com a campeã do "BBB21", dizendo que seria a Juliette do reality rural, ao que o preparador físico discordou.

fotogaleria

"Eu vou ser, sim. Eu sou Juliette. Me siga, Juliette. O Bil não presta, dê unfollow nele. Deixe de seguir esse homem", disparou Rico. Em seguida, o ex-participante de "No Limite" seguiu criticando o colega de confinamento: "Essa personalidade aí ela não gosta nem a pau", afirmou.

O fazendeiro da semana voltou a se dirigir a Juliette enquanto alfinetava o ex-BBB: "Você vai se queimar [Juliette]. Você vai perder uns 300 [mil]. Trezentos é pouco, você vai perder uns 10 milhões de seguidores", declarou.

Confira: