Poliana Abritta se despede de Tadeu Schmidt com homenagem nas redes sociaisReprodução/Instagram/

Publicado 11/10/2021 13:22

Rio - Após o anúncio de que Tadeu Schmidt deixará o "Fantástico" para apresentar o "Big Brother Brasil" , Poliana Abritta emocionou a web ao compartilhar um post de despedida para o colega. A jornalista abriu o álbum de fotos dos sete anos que passou ao lado de Tadeu no comando da revista eletrônica e registrou sua torcida para a nova fase na carreira do apresentador.

"Meu parceiro tão querido! São sete anos de uma troca verdadeira e feliz. e agradeço tanto por ter vivido essa história com você. Anos de confiança, cumplicidade, cuidado dos dois lados", começou Poliana na legenda da publicação.

"Meu amigo tão querido! Que as “coincidências” da vida te façam encontrar alegria e afeto; que o frio na barriga se acalme no prazer da realização; que você se divirta - muito! Meu vizinho tão querido! As paredes não vão conter a vibração e a torcida da Família Abritta!! E aqui, a gente segue trocando ovos e açúcar, amor e cuidado com a Família Schmidt!", completou a jornalista da TV Globo.

Depois, a apresentadora também usou suas redes sociais para celebrar a parceria com Maju Coutinho, que substituirá Tadeu após sua saída do "Fantástico". "Maju, querida! Nossa galeria de fotos começa hoje. Você é bem vinda demais! Vai ser uma troca linda, minha nova parceira. Feliz e emocionada com a história que vamos escrever juntas", declarou Poliana.

