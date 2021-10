Tadeu Schmidt atende o Big Fone no Fantástico - Reprodução

Publicado 11/10/2021 08:37 | Atualizado 11/10/2021 08:40

Rio - O "Fantástico" deste domingo oficializou o que muita gente já esperava. O jornalista Tadeu Schmidt foi anunciado como novo apresentador do "Big Brother Brasil", substituindo Tiago Leifert. Atualmente, Tadeu comanda o "Fantástico", ao lado de Poliana Abritta, onde ficará por mais alguns meses, até sua estreia no reality show, em janeiro de 2022. Com a saída de Tadeu, Maju Coutinho, que já apresentava o "Fantástico" eventualmente, passará a ser titular no dominical.

O anúncio de Tadeu como novo apresentador do "BBB" foi feito durante o quadro dos cavalinhos. O jornalista foi interrompido pelo toque do "temido" Big Fone. "Atenção, Tadeu Schmidt. Dirija-se para o palco agora. Chegou uma mensagem importante para você!", disse a mensagem.

Foi então que Boninho, diretor de Gênero de Variedades da Globo, apareceu no telão e convidou Tadeu para comandar o reality show. "Fala, Tadeu! Por que você foi atender o Big Fone? Todo mundo sabe que o Big Fone geralmente tem alguma consequência. Então, eu vim aqui para falar para todo mundo que você vai ser o nosso novo apresentador do 'Big Brother'. Que a gente está muito feliz, muito feliz que você topou essa loucura com a gente, essa nave maluca, esse fogo no parquinho...", disse.

Tadeu Schmidt demostrou estar feliz com a novidade. "Estou radiante, empolgadíssimo! E ao mesmo tempo com o coração apertado, porque vou deixar o 'Fantástico'. Estou aqui há 14 anos. Foram anos de realização plena, momentos que mudaram minha vida e nunca vou esquecer. Não vou me estender, porque se não vou chorar! Isso não é uma despedida. Ainda..."

Em seguida, a nova apresentadora do "Fantástico" foi chamada ao palco. "Estou tão feliz que parece que vou sair flutuando. Até sonhei com isso, como contei para a Poliana. Aceitei com muita alegria o convite para apresentar o 'Fantástico' ao lado dela. É histórico. Duas mulheres no comando do 'Show da Vida'!", se alegrou Maju Coutinho.

Com a chegada de Maju no "Fantástico", César Tralli vai assumir a bancada do "Jornal Hoje". E, no lugar dele, Alan Severiano vai apresentar o "SP1".

Os cavalinhos ficaram arrasados com a saída de Tadeu, que os acalmou. "Vem alguém aí para cuidar com muito carinho de vocês. A gente vai anunciar o nome em breve", disse o jornalista. "Vamos sentir muitas saudades de você, brother!", disse o Cavalinho do Flamengo. "Brother não. Big Brother!", corrigiu o Cavalinho do Atlético-MG.

"Estou muito orgulhoso e feliz por ter sido escolhido para essa missão. Todo mundo sabe o que o BBB representa, como ele mexe com as pessoas. E, de quebra, ainda é o programa favorito das minhas filhas. É uma honra exercer o mesmo papel de dois dos maiores talentos da história da televisão brasileira, que são o Tiago Leifert e o Pedro Bial. Estou radiante e empolgadíssimo!”, adiantou Tadeu Schmidt.

Tadeu Schmidt, o novo apresentador do ‘BBB’



Em 1997, Tadeu entrou para a TV Globo Brasília e, três anos depois, passou a fazer parte da equipe de Esporte da emissora no Rio de Janeiro. Com estilo leve e bem-humorado, atuou como repórter e apresentador em telejornais e programas, como ‘Esporte Espetacular’, ‘Globo Esporte’, ‘Jornal Nacional’ e ‘Bom Dia Brasil’, e participou da cobertura de grandes eventos, como Jogos Olímpicos, Copas do Mundo e Fórmula 1.



Chegou ao ‘Fantástico’ em 2007 com a responsabilidade de criar um novo formato para os gols da rodada até assumir definitivamente a ancoragem do ‘Show da Vida’ em 2011. Ao longo de 14 anos, criou quadros de muito sucesso, como "Bola cheia, bola murcha", “Detetive Virtual” e os cavalinhos, que começaram digitais, depois ganharam voz, carisma e o país inteiro. Também deu ao jogador que faz três gols na mesma partida o direito de pedir música no ‘Fantástico’, uma brincadeira que extrapolou o esporte e virou bordão entre os brasileiros sempre que alguém conquista o mesmo feito três vezes.



O orgulho de ter feito parte da história do programa que reúne informação, entretenimento, denúncia e comportamento é imensurável. “Sigo com o coração apertado por deixar o ‘Fantástico’. São 14 anos de realização plena, de tantos momentos que mudaram a minha vida e eu nunca vou esquecer. Mas sigo orgulhoso e feliz por ter sido escolhido para essa nova missão”, entrega.



Maju Coutinho, a nova apresentadora do ‘Fantástico’



Na Globo desde 2007, Maria Júlia Coutinho atuou como repórter dos telejornais locais de São Paulo por seis anos antes de ser escalada pela primeira vez para apresentar, como substituta, a previsão do tempo no ‘Globo Rural’ e no ‘Bom Dia Brasil’. Um ano depois, no ‘Hora 1’, informava, de forma descontraída, “com que roupa” os brasileiros deveriam sair de casa, brincando com os versos de Noel Rosa. Também deixou sua marca decifrando mapas meteorológicos em outros telejornais, antes de estrear no ‘Jornal Nacional’ em 2015, mas, dessa vez ao vivo, como a previsão do tempo nunca tinha sido feita. Com estilo descontraído e esbanjando carisma, Maju logo conquistou o país.



Como plantonista, Maju apresentou o ‘Jornal Hoje’ pela primeira vez em 2017 e o ‘Jornal Nacional’ em 2019, poucos meses antes de estrear sozinha como titular na bancada do JH. É também uma das apresentadoras do programa e podcast ‘Papo de Política’, da GloboNews.



Há dois anos, substitui Poliana Abritta em suas férias no ‘Fantástico’ e agora está pronta para dividir definitivamente com ela a ancoragem da revista semanal das noites de domingo. “Depois de assumir o desafio de apresentar o JH sozinha, especialmente durante a pandemia, quando o jornal estava com informações muito quentes, agora tenho o prazer de ir para o ‘Fantástico’, um programa que sempre admirei e no qual sempre quis trabalhar, com a honra de ter uma mulher ao meu lado”, afirma.

Nas redes sociais, o anúncio de Tadeu como apresentador do "Fantástico" dividiu opiniões. Houve quem reclamasse da escolha, mas a maior parte dos internautas parece ter gostado do novo apresentador.