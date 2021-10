Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha - Reprodução/Instagram

Fátima Bernardes e Túlio GadêlhaReprodução/Instagram

Publicado 11/10/2021 15:00

Rio - Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha dividiram um momento inusitado de seu relacionamento com os internautas neste domingo (10). A apresentadora flagrou o namorado dormindo durante um filme e não deixou a oportunidade passar, tirando uma foto do deputado federal, que fez questão de publicar o clique em suas redes sociais.

fotogaleria

"Quando você combina de assistir aquele filmão com a namorada e nos primeiros 15 minutos… Quem nunca, né?", brincou na legenda da postagem no Instagram. A apresentadora do "Encontro com Fátima Bernardes" também compartilhou a foto em seus Stories, levantando um questionamento: "Será que ele vai ficar chateado se eu postar essa foto dele dormindo?"

Na publicação de Túlio, fãs do casal se derreteram nos comentários: "Eu fico apaixonada com essa cumplicidade linda de vocês", declarou uma seguidora. "É aconchegante ver vocês dois", afirmou outro internauta. "Coisa mais fofa", completou mais uma admiradora.

Confira a publicação: