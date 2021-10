Cris, filho de Bianca Andrade e Fred - Reprodução

Cris, filho de Bianca Andrade e FredReprodução

Publicado 11/10/2021 14:36

Rio - Bianca Andrade resolveu matar seus seguidores de fofura nesta segunda-feira. Em foto postada nas redes sociais, a influenciadora digital e ex-BBB mostrou um momento pós-banho do seu filho Cris, fruto do relacionamento com o youtuber Fred.

fotogaleria

Cris, que completa três meses no próximo fim de semana, recebeu muitos elogios dos seguidores da mamãe, mas também de celebridades da internet. "Aiiii bebê mais lindo fofo da vida", escreveu Mariana Mc Gowan, irmã de Marcela, que participou do BBB 20 com Bianca.