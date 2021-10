Cartório compartilhou clique de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira e gerou burburinho - Reprodução Instagram

Publicado 11/10/2021 17:59

Rio - Diogo Nogueira contou que leva com bom humor o título de "namorado da atriz Paolla Oliveira". Ele brincou com os rumores de gravidez e casamento que surgiram recentemente.

"Já me casaram com ela, já falaram que a gente tinha noivado, até nosso filho tem cinco meses", disse o cantor no podcast 'Rap 77', de Junior Coimbra. "Já sabia que isso poderia acontecer, a gente é super bem resolvido. Tá sendo super bom, a energia, o carinho das pessoas, não vejo uma pessoa falar mal. Então é ser feliz, só isso", contou ele.

No podcast publicado no domingo (10), Diogo relembrou o papel de cupido do amigo Mumuzinho e o primeiro encontro do casal, em um jantar na casa dele. A fama de cozinheiro de Diogo vai além do pessoal, já que ele foi indicado a um prêmio por um livro de receitas.



"Foi só nós dois. Marcamos jantar, vinho... Eu fiz um jantar. Sou metido a cozinheiro. Eu não falo nada. Mas tem um livro de receitas que eu fiz na pandemia. São receitas que aprendi a fazer em casa, vendo a minha mãe. Esse livro foi indicado a um prêmio na França, ninguém acredita. (...) Concorri com artistas do mundo inteiro que sabiam cozinhar. Obviamente, não ganhei, mas o nosso jantar foi vinhozinho, uma massa deliciosa", contou.

Diogo destacou que ele e Paolla pensaram em manter a relação longe dos holofotes, mas decidiram assumir o namoro e pensaram que aquela era a melhor decisão.



"De início foi reservado. Foi crescendo, desenvolvendo e a gente foi vendo que a gente não precisava ficar se escondendo, porque não é legal, então a gente viu que o momento era bom pra gente falar do nosso relacionamento, ter tranquilidade pra gente ser feliz", contou e elogiou Paolla: "Espetáculo de mulher".



O cantor anunciou que nas próximas semanas irá gravar um clipe da música que escreveu para a atriz. O clipe tem previsão de lançamento para o final de outubro.