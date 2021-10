Bárbara Evans - Reprodução/Instagram

Bárbara Evans Reprodução/Instagram

Publicado 11/10/2021 17:25

Rio - Bárbara Evans usou suas redes sociais, nesta segunda-feira (11), para interagir com seus seguidores através de um caixinha de perguntas no Instagram. Um dos internautas quis saber como a campeã de "A Fazenda 6" enfrenta as críticas que recebe por mostrar as dificuldades quem tem tido durante a gravidez.

"Tranquilo, eu gosto de ler a opinião das pessoas. A única coisa que me incomoda mesmo são mulheres falando que sou fraca, mole, fresca", desabafou a modelo. "Se a gravidez delas foi tranquila, nossa que maravilhoso! Porque a minha não está sendo e não irei romantizar", declarou Bárbara.

A influenciadora ainda deixou um recado para as autoras dos comentários desagradáveis que recebe: "Me admira muito uma mulher julgando a outra que está passando por dificuldades na gravidez. 'Engravidou porque quis, sabia que seria tudo isso'. 'Por que não adotou então?' Inacreditável!", completou.

Em outro momento, a modelo também falou sobre autoestima e as mudanças que vem sofrendo em seu corpo. "Comecei a engordar muito durante o tratamento de fertilização. Foram 3 meses e eu engordei 14kg. Agora na gravidez já se foram 3 meses e eu engordei 3.2kg. Então eu fui colocando na minha cabeça que era para a realização do meu maior sonho. O corpo ficou tão pequeno perto do meu sonho. Eu sou e sempre fui muito dedicada, sei que quanto eu tiver meu filho vou correr atrás e voltar a minha forma de antes. Então hoje eu me olho no espelho e me amo do jeito que sou", garantiu Bárbara.