Publicado 11/10/2021 17:15

Rio - Maisa está muito chique! Em Paris, na França, para as gravações de seu novo filme da Netflix, a atriz tem mostrado um pouco da rotina glamourosa por lá.

Em postagem no Instagram, a musinha brasileira mostrou um passeio nos arredores do Museu do Louvre, um dos pontos turísticos mais importantes da França. "Primos oh a barraquinha de teste de covid em frente ao Louvre que chic", brincou Maisa na legenda.

