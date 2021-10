Virgínia Fonseca posa com a filha, Maria Alice - Reprodução/Instagram

Virgínia Fonseca posa com a filha, Maria AliceReprodução/Instagram

Publicado 11/10/2021 16:51

Rio - Virgínia Fonseca fez um desabafo, nesta segunda-feira (11), sobre um contratempo enfrentado em seu passeio pela Europa com Zé Felipe, seu marido, e Maria Alice, primeira filha do casal. A influenciadora se preparava para deixar Madri, na Espanha, e embarcar para a França mas quase perdeu seu vôo por causa de um problema com a companhia aérea.

"Chegamos para fazer check-in, e uma mulher muito grossa, muito grossa - nunca vi mulher tão grossa em minha vida - começou a gritar com a gente, falando que a passagem da Maria Alice não estava emitida, sendo que estava. Ela não conseguia achar e colocou a culpa na gente", relatou em seus Stories do Instagram.

Depois, Virgínia contou o fim que levou a situação e desabafou sobre o desgaste causado pelo perrengue enfrentado. "Ela começou a gritar muito, falando que a gente ia perder o vôo e que ela não ia se responsabilizar. Quando foi ver, a mulher do lado, uma moça mais educada, achou o bilhete da Maria Alice e afinal quem estava errada era ela. A gente teve que sair correndo para não perder o vôo. São 9h58 agora, e o voo sai às 10h", explicou.

"Nunca fui tão maltratada em toda a minha vida", completou a influenciadora. Alguns minutos depois, a esposa do cantor Zé Felipe voltou aos Stories para tranquilizar os fãs: "Passou, deu certo! Estamos no avião, segue o baile e bora! Nada vai me abalar", escreveu antes de decolar para Paris.