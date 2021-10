Luisa Mell entra com pedido de prisão do ex-marido pela Lei Maria da Penha - Reprodução

Publicado 12/10/2021 09:21 | Atualizado 12/10/2021 14:23

Rio - A equipe jurídica da apresentadora Luisa Mell, de 42 anos, entrou nesta segunda-feira com um pedido de prisão provisória contra o ex-marido da artista, Gilberto Zaborowsky, de 59. De acordo com a "Folha de S. Paulo", trata-se de um recurso em caráter de urgência protocolado na Vara Central da Violência Doméstica Contra a Mulher, do TJ-SP, baseado na Lei Maria da Penha.

O advogado da apresentadora, Angelo Carbone, afirmou à "Folha" que as medidas protetivas adotadas até o momento não atenuaram a situação de Luisa, que já chegou a fazer um boletim de ocorrência contra o ex-marido no final de setembro. À polícia, Luisa Mell disse ser vítima de um relacionamento abusivo.

Procurado pela reportagem, Gilberto Zaborowsky disse que se defenderia em juízo. Segundo o documento protocolado na segunda-feira, o empresário continua fazendo ameaças à integridade física de Luisa Mell por meio de telefonemas sem identificação. Segundo a "Folha", os advogados afirmam temer que o empresário chegue a matá-la.

Ainda de acordo com o documento, há ameaças sobre "sumir do Brasil" com o filho do casal, de 6 anos. Segundo o advogado da apresentadora, o pedido de urgência é para que o empresário seja detido para interrogatório e averiguação de seu local de residência atual. É sugerido que, caso ele seja liberado depois, que seja com tornozeleira eletrônica.

Mais tarde, a apresentadora destituiu Angelo Carbone do caso. "Ele é pai do meu filho afinal", disse ao colunista Ricardo Feltrin, do "Uol".