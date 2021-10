Gabriela Pugliesi - Reprodução/Instagram

Publicado 12/10/2021 18:13 | Atualizado 12/10/2021 18:13

Rio - Gabriela Pugliesi usou suas redes sociais, nesta terça-feira (12), para conversar com seus seguidores sobre a nova fase que vive atualmente. Aos 35 anos, a musa fitness revelou que tem se permitido comer alimentos de fora da dieta, além de ter dimunuído a pressão por um corpo escultural. A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e respondeu um internauta sobre a mudança de hábitos.

"Estou mais em paz comigo mesma, me cobrando muito menos. Vivendo a vida sem tanta regras. Continuo me cuidando e me alimentando bem porque tenho prazer mas não me privo mais. Não tenho mais restrições. Vivo muito melhor socialmente e tô muito mais leve com tudo. São fases da vida, e tá tudo certo! A gente vai mudando, se conhecendo, vendo o que funciona melhor e se adaptando", afirmou a empresária.

A ex-esposa de Erasmo Viana, que está em "A Fazenda 13", continuou o desabafo explicando as mudanças em sua rotina e em suas prioridades. "Não existia, por exemplo, em dia de semana eu jantar uma massa ou risoto. Mas eu não era infeliz, eu só estava em outro momento e com outras prioridades", garantiu a influenciadora.

"Hoje minha prioridade não é ser a garota mais sarada nem fico pensando no meu corpo o tempo todo. Eu só tô vivendo de forma mais orgânica, mais entregue. Acho que estou mais em paz", finalizou Pugliesi.