Publicado 12/10/2021 16:29

Rio - Whindersson Nunes aproveitou o feriado para mostrar nas redes sociais a escolha de mais um desenho que escolheu para tatuar no corpo.

Dessa vez, Whindersson escolheu a imagem do cajá, fruta típica do nordeste brasileiro que conquista o paladar de quem visita à região. "Fruta especial. Nordestina com orgulho e com amor", comentou o artista.