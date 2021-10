Mollie Fitzgerald, que atuou em ’Capitão America’, assumiu ter matado a própria mãe em 2019 - Reprodução

Publicado 12/10/2021 09:35 | Atualizado 12/10/2021 09:36

Rio - A atriz Mollie Fitzgerald, que atuou em "Capitão America: O Primeiro Vingador", teve seu julgamento adiado para passar por um tratamento psiquiátrico. A atriz admitiu que matou a própria mãe em 2019. O julgamento de Mollie aconteceria no final de setembro deste ano mas, de acordo com o "TMZ", a Justiça decidiu que ela não está em condições de passar pelo processo e precisa de tratamento.

O advogado da atriz, Jason Billam, contou que ela terá o estado mental avaliado a cada 90 dias. Segundo ele, Mollie entende as funções do juri, do advogado e do juiz, mas não entende o processo judicial. Em depoimento, a atriz afirmou ter matado a mãe em legítima defesa. No entanto, as investigações demonstram que o relato de Mollie é contraditório.

Entenda o caso

Mollie Fitzgerald foi presa, em janeiro de 2020, sob a acusação de ter matado a própria mãe a facadas. A vítima, Patrícia "Tee" Fitzgerald, foi morta aos 68 anos. O corpo foi encontrado no dia 20 de dezembro de 2019. Mesmo após as investigações, as motivações do crime ainda não foram explicadas.

Mollie esteve em "Capitão America: O Primeiro Vingador", em um papel coadjuvante. Nos créditos do filme, ela é citada como "uma das garotas Stark".