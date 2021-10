Kevinho - Reprodução

Publicado 12/10/2021 11:54

Rio - Sumido das redes sociais há alguns meses, Kevinho resolveu abrir o jogo sobre seu afastamento da internet. Pelo Instagram, o funkeiro fez um longo texto explicando o que tem passado nos últimos tempos e listou os motivos que o levaram a ficar mais 'offline' neste período. Confira o texto na íntegra.

"Pra quem está perguntando 'Kevinho, por que você tá sumido dos stories, quando vai aparecer e etc...'. 1. Estou bem focado nos meus próximos lançamentos e quem trabalha com música sabe o quanto é trabalhoso: criar letra, produzir ela, deixar a produção fod*, achar a música certa, criar um roteiro pro clipe, criar uma estratégia de pré-lançamento, criar estratégia de pós-lançamento, criar um marketing fod* pros projetos e fazer o máximo pra que quando lançar agrade todos vocês os sonos"



"2. A internet tem seus lados 'bons' e 'ruins' e quando eu estou focado em produzir e criar eu não consigo ficar mexendo muito porque tem coisas que às vezes eu vejo aqui que acabam me chateando ou desviando do meu foco principal que é sempre 'trazer música boa para vocês'. E para isso acontecer minha saúde mental tem que estar boa."



"3. Eu sou um ser humano igual todos vocês e, ao contrário do que muitos pensam por aí, nem sempre eu vou estar 'bem' e eu não quero vir aqui e passar energia ruim pra vocês quando eu não tiver em um dia legal, tá ligado? Pelo contrário, por tudo que vocês já fizeram e fazem por mim, eu tenho que trazer só energia boa pra vocês, tanto aqui nos stories e nas músicas também!!"



"E quando eu tiver bem para gravar stories ou para filmar/compartilhar algo da minha vida pessoal, pode ter certeza que eu vou fazer isso com a maior alegria do mundo. E é isso, obrigado pela preocupação de geral, amo muito vocês e tô trabalhando forte para trazer lançamentos bons para vocês ainda esse ano!"



"A internet tem seu lado 'bom' e seu lado 'ruim e tóxico', e eu jamais vou querer fazer parte desse lado cruel dela! Então quando eu tiver meio 'sumido' daqui, peço que não me cobrem, por favor, eu vivo também fora dos stories e inclusive aconselho vocês a fazerem e praticarem mais isso!"



"E para quem sempre me apoia e curte o 'Kevinho', saibam que eu amo vocês DEMAIS! E para finalizar... Coloque na sua cabeça que: teremos dias bons e dias ruins, a vida é sobre isso. O importante é sempre correr atrás de melhorar e nunca desistir dos nossos objetivos!"