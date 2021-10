Virginia Fonseca e Camila Loures - Reprodução

Virginia Fonseca e Camila LouresReprodução

Publicado 12/10/2021 14:10

Rio - Virginia Fonseca e Camila Loures finalmente revelaram o novo projeto que estão desenvolvendo juntas. Nesta terça-feira, as influenciadoras contaram aos seus seguidores, através do Instagram, que vão lançar um podcast juntas em outubro, o 'Podcats'.

fotogaleria

"Passando aqui para falar com vocês sobre nosso projeto, estamos muito felizes em anunciar para vocês o início do nosso PODCAST. Se preparemmmmm que vai ser muito legal, muito entretenimento, muita conversa legal, um projeto que nasceu com muito amor e que vamos entregar com muita gratidão! Gratidão por onde vocês nos fizeram chegar e gratidão a todos os convidados que irão estar junto conosco nesse lindo projeto!!! É noix galera, 2021 é nosso e boraaa p cima, Deus na frente e nós lado a lado Dia 25/10/2021 às 21h no canal no youtube: PODCATS Quem vocês querem por lá?! Comentaaaa aí", escreveram as influenciadoras em seus perfis.

Confira: