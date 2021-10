Maisa relata perrengue com urubus em set de filmagens - Reprodução/Instagram

Maisa relata perrengue com urubus em set de filmagensReprodução/Instagram

Publicado 12/10/2021 14:06

Rio - Maisa fez seus seguidores caírem na gargalhada, nesta terça-feira (12), ao compartilhar uma situação inusitada que viveu no set de filmagens. A atriz de 19 anos contou que estava gravando uma cena quando dois urubus caíram em cima da equipe no local. "Tem coisa que se eu contar vocês não acreditam", brincou em seus Stories do Instagram.

fotogaleria

"Dois urubus estavam brigando e a gente estava fazendo a cena. Na hora que terminou, os dois caíram e deram rasante em mim", relatou a artista. "Eu não sei como meu reflexo funcionou, mas fechei os olhos, agarrei o meu amigo e corri", continuou.

Maisa ainda contou que um colega foi ferido pelos animais e desabafou sobre a sensação que teve no momento: "Eles ainda conseguiram arranhar o cotovelo de um colega nosso de trabalho. Eu tenho fobia, quase caí dura. Dei um berro! Muito medo, o urubu é gigante", afirmou.