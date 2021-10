Gracyanne e Belo - Reprodução

Publicado 12/10/2021 13:18

Rio - Se tem um casal em sintonia nas redes sociais é Belo e Gracyanne. Toda semana, a musa fitness mostra sua rotina de exercícios nas redes sociais e, dessa vez, ela recebeu a ajuda do maridão. Com a perna acima do ombro do pagodeiro, Gracy brincou sobre a diferença entre o seu look e o de Belo.

"Sunday Bumday com Tudao, ele com frio e eu sempre (com fogo)", escreveu a musa. Nos comentários, a dupla recebeu muitos elogios dos fãs. "Que casal", escreveu um seguidor. "Muito lindos", elogiou outra fã.

Confira a publicação: