Andressa Urach comemora aniversário ao lado do marido, Thiago Lopes, do filho, Arthur Urach, e da nora, BrendaReprodução/Instagram

Publicado 13/10/2021 08:01 | Atualizado 13/10/2021 08:02

Rio - Andressa Urach usou o Instagram, nesta terça-feira, para mostrar que celebrou o seu aniversário ao lado do marido, Thiago Lopes, do filho, Arthur Urach, e da nora, Brenda. Na segunda-feira, a ex-vice Miss Bumbum completou 34 anos de idade. "Comemorando meu aniversário em família", escreveu Urach no Instagram, que optou por comida japonesa para a celebração.

"Andressa Urach não dará entrevistas, não participará de programas de TV, rádio e nem participará de podcast. Não insistam realizando perguntas a ela via Instagram ou WhatsApp", escreveu ele em aviso compartilhado no Instagram.