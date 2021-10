Yasmin Brunet e Gabriel Medina se casaram no Havaí - Reprodução/Instagram

Em mensagem enviada ao filho, Simone relata que recebeu um suposto vídeo íntimo de Yasmin e detalhou o conteúdo. "Até do seu julgamento eu tenho pena. Tenho pena de sua pobreza de espírito. Sua esposa e a mãe dela são muito decentes: Filme pornô, aborto, relacionamento homossexual. Quem é que são vocês? Podres", disparou a mãe de Gabriel em print divulgado por Léo Dias.

“Ah, me esqueci. Recebi um vídeo da Yasmin fazendo uma chupeta. Tenho até vergonha de reproduzir a palavra. Ela estava bem louca em uma festa no condomínio dela no Rio. Novinha! Bêbada, no estacionamento, fazendo isso num cara e depois vomitando”, continuou ela na mensagem.

Por conter supostas imagens de Yasmin ainda menor de idade, Simone pode responder por pornografia infantil, calúnia e difamação.