Mãe de Gabriel Medina compara mulher do surfista à atriz pornô e dispara: 'Recebi um vídeo dela fazendo chup...'

Rio - A polêmica relação de Gabriel Medina com a sua mãe ganhou mais um capítulo no dia de hoje. O colunista Léo Dias, do site Metrópoles, expôs uma suposta conversa entre os dois em que Simone, mãe do surfista, compara Yasmin Brunet, esposa do atleta olímpico brasileiro, a uma atriz pornô e diz ter recebido um vídeo impróprio da nora.

"Até do seu julgamento eu tenho pena. Tenho pena de sua pobreza de espírito. Sua esposa e a mãe dela são muito decentes: Filme pornô, aborto, relacionamento homossexual. Quem é que são vocês? Podres!", disparou a mãe de Gabriel em print divulgado por Léo Dias.

Sem nenhum comentário de Gabriel Medina, a mãe do surfista continua fazendo críticas a Yasmim Brunet. ""Ah, eu me esqueci. Recebi um vídeo da Yasmin fazendo uma chup***. Tenho até vergonha de reproduzir a palavra. Ela estava bem louca em uma festa no condomínio dela no Rio. Novinha! Bêbada, no estacionamento, fazendo isso num cara e depois vomitando", disse.

