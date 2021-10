Kayke foi apresentado pelo Al Khor e já começou a treinar no novo clube - Divulgação

Kayke foi apresentado pelo Al Khor e já começou a treinar no novo clubeDivulgação

Publicado 12/10/2021 17:31

Depois de passagens pelo Qatar SC e Umm-Salal, Kayke acertou com seu terceiro clube no Catar. O atacante ex-Flamengo e Fluminense assinou com o Al Khor e foi apresentado nesta terça-feira.

Em sua terceira temporada no Catar, país que sediará a Copa do Mundo de 2022, Kayke terá dura missão de ajudar o Al Khor a deixar a última posição na tabela da Liga do Catar. O clube, até o momento tem três empates e duas derrotas.



"Deu tudo certo para a minha permanência aqui. Era o meu desejo e o da minha família. Agradeço ao Al Khor pela confiança. Espero retribuir com gols e com ótimos resultados, assim como nos meus outros anos no país. O time não teve um bom início de temporada, mas vamos trabalhar para mudar esse cenário", disse Kayke em comunicado de sua assessoria de imprensa.