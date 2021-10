Haaland com a camisa do Flamengo fazendo exercícios na academia - Repdorução

Haaland com a camisa do Flamengo fazendo exercícios na academiaRepdorução

Publicado 12/10/2021 15:16

Haaland voltou a animar os rubro-negros nas redes sociais ao aparecer em um vídeo treinando na academia com a camisa do Flamengo. O perfil oficial do Campeonato Brasileiro no Twitter chegou a brincar numa postagem e perguntar se o atacante norueguês estaria no Brasileirão de 2022.

A cena da jovem sensação do futebol mundial com a 9 de Gabigol não chega a ser uma grande surpresa. Afinal, em setembro de 2020, Haaland ganhou o uniforme personalizado de presente de Reinier, revelação rubro-negra que está no Borussia Dortmund, emprestado pelo Real Madrid.



Na época, Haaland postou uma foto ao lado de Reinier, posando com a camisa. Ele agradeceu o presente e colocou o hino do Flamengo em sua postagem no Instagram, além de escrever: "Tamo junto. Obrigado Reinier Jesus".



Com uma lesão muscular desde o fim do mês passado, o atacante do Borussia Dortmund está fazendo fortalecimento muscular para retornar aos gramados.