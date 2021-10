Pedro Henrique, zagueiro do Sport - Anderson Stevens/Sport

Publicado 12/10/2021 14:18

A contratação do zagueiro Pedro Henrique continua dando o que falar nos bastidores do Sport. Após nove clubes denunciarem o Leão no STJD por conta de uma possível inscrição irregular do atleta, a CBF resolveu se manifestar. De acordo com o posicionamento da entidade, não existe irregularidade e o defensor está liberado para jogar.

Mesmo com a declaração da CBF, o Sport ainda corre o risco de perder 17 pontos, caso o STJD julgue que Pedro Henrique está irregular.



"Entendemos que, no caso específico objeto da presente consulta, em razão da prevalência do REC, pelas razões acima descritas, deve ser considerada a atuação do atleta Pedro Henrique Alves Santana pelo Internacional em cinco partidas no Campeonato Brasileiro da Série A 2021, de modo que não há irregularidade em sua transferência ao Sport Club do Recife", diz o texto do ofício da CBF.



Relembre o caso

Pelo Internacional, Pedro Henrique disputou cinco partidas. Porém, em outras duas oportunidades, recebeu cartão amarelo no banco de reservas, o que poderia configurar sete partidas, número que extrapola o limite de jogos para mudar de clube.