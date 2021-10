Comentarista do SBT critica Gabigol e diz que atacante não é o 'camisa 9 ideal para o Brasil' - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 12/10/2021 12:03

Depois de ser criticado por Vampeta, foi a vez de outro ex-jogador disparar contra Gabriel Barbosa. Com passagens por Corinthians, Porto, Fluminense, Vasco da Gama e Botafogo, o comentarista do SBT Carlos Alberto disse que Gabigol não é o 'camisa 9 ideal para o Brasil', e respondeu a polêmica frase do atacante sobre o futebol brasileiro ser uma várzea.

- Não acho que o Gabriel seja o 9 ideal para o Brasil. Eu não gosto muito do comportamento dele, não sou ninguém pra julgar. Ele sai e chuta a garrafa, expõe o treinador, o companheiro e acho que ele jogando no Flamengo tem 6 chances por jogo, então pode perder 4. Se jogasse no São Paulo, só tem uma chance, quando tem... - afirmou Carlos Alberto no programa 'Arena SBT' de ontem.

- Outro dia ele falou que o futebol brasileiro é uma várzea, mas é aqui que ele sobrevive e na Europa ele não jogou - rebateu o ex-jogador.

Recentemente, Vampeta disse que o técnico do Brasil, Tite, convoca o atacante do Flamengo Gabigol apenas por "pressão popular", mas, na realidade, o comandante não mantém carinho pelo centroavante.

- A informação é certeira: O Tite falou que ele é pior jogador com quem já trabalhou como pessoa. O Tite falou isso para a minha fonte - declarou Vampeta.