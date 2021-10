Neto critica Neymar e questiona: 'Quem disse que você será convocado em 2026?' - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Neto critica Neymar e questiona: 'Quem disse que você será convocado em 2026?' Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 12/10/2021 15:50 | Atualizado 12/10/2021 15:58

Rio - Nesta terça-feira (12), o apresentador Neto, do "Os Donos da Bola", da Band, questionou a entrevista do atacante Neymar, ao portal "DAZN". Na ocasião, o jogador disse que a Copa do Mundo de 2022 pode ser a última de sua carreira. Além disso, o ex-jogador dispara "Quem disse que você será convocado em 2026?".

"Neymar, quem disse para você que você será convocado em 2026? Quem disse que o próximo treinador vai ter você como o Tite tem, que deita e rola?", disse o apresentador Neto, no Os Donos da Bola.

Por outro lado, de acordo com o apresentador, o jogador é importante para a Seleção Brasileira atualmente, apesar do baixo nível do elenco do Brasil, sob comando do técnico Tite.

"Sem você essa seleçãozinha pequena não passa da primeira fase [da Copa do Mundo], mesmo você desprezando a bola, fazendo coisas que não deve, fora de forma. Você é um fenômeno ao longo da carreira, mas quer jogar bola? A cobrança é pequena porque tem muito ‘neymarzete’ na imprensa", criticou o apresentador Neto.