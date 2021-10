Affair de Gil do Vigor fala sobre a relação dos dois - Reprodução

Publicado 13/10/2021 15:25

Rio - Plínio Vasconcelos, affair de Gil do Vigor, revelou detalhes do relacionamento com o economista, que está nos Estados Unidos fazendo seu PHD. O dentista contou como lida com a relação à distância.

“A gente tem se falado sempre que possível, mas respeitamos muito os horários um do outro. A minha vida é corrida e ele tem uma rotina bem intensa, de muitos estudos, principalmente neste primeiro mês de adaptação. Talvez o segundo mês seja mais tranquilo. Mas sempre conversamos sobre o dia um do outro, sem pressão”, afirmou.

Plínio contou que a relação com Gilberto não possui um rótulo. “Embora tenha muita expectativa em cima da gente, nós estamos tranquilos. A gente nunca oficializou um namoro, né? Ele ia viajar, morar fora, e namorar é uma responsabilidade muito grande, um compromisso. Nós temos carinho, respeito e admiração mútua. Temos lidado bem com essa distância, sem expectativas. Temos planos de nos encontrar em breve, mas ainda não posso falar as datas”, disse.