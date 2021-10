Romulo Estrela em cenas quentes com Camila Queiroz - Divulgação/Globoplay

Publicado 18/10/2021 10:10 | Atualizado 18/10/2021 10:20

São Paulo - "Verdades Secretas 2" estreia na próxima quarta-feira no Globoplay. Assim como aconteceu na primeira edição da novela, a promessa são muitas cenas de quentes. Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o número de cenas de sexo será maior do que o de capítulos.