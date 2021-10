Camila Pitanga - Reprodução de internet

Camila PitangaReprodução de internet

Publicado 06/10/2021 14:28

Rio - Após assumir o namoro com o o professor de Filosofia Patrick Pessoa, de 46 anos, Camila mandou um recado para os internautas através do Twitter, nesta terça-feira. É que alguns usuários das redes sociais acharam estranho o fato da atriz assumir um romance com um homem, já que o último relacionamento dela foi com a artesã Beatriz Coelho. As duas ficaram juntas por quase dois anos, mas o término foi anunciado em dezembro de 2020.